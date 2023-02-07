星和公司下半年净利同比大跌98.4%

（早报讯）星和公司（StarHub）在2022财年下半年的运作开销大幅增加，导致净利同比锐减98.4%至130万元，但总营收同比上升18.7%至12亿6870万元。公司将派发每股2.5分的年终股息。

星和在星期二（2月7日）闭市后，公布截至去年12月底的下半年和全年业绩。

公司下半年每股亏损0.2分，同比取得的4.5分每股盈利形成强烈反差；净资产值为30.7分，同比下跌11.1%。

在全年业绩方面，净利同比下跌58.3%至6220万元；总营收增长13.9%至23亿2730万元。

公司透露，所有业务的收入贡献上升，推动整体营收上升。

其中的宽带网络服务表现亮眼，下半年和全年收入分别增长28.6%和25.1%，原因是MyRepublic宽带服务带来的收入。若不包括MyRepublic，星和宽带网服务业务的下半年收入为290万元，同比增长3%；全年则达到1080万元，同比增长5.6%

尽管营收增长，但运作开销在下半年同比多出27.9%至12亿1410万元；全年同比增加19.5%至21亿8110万元。

这是因为DARE+投资计划的非经常开支达到3080万元，导致销售成本和其他运作开销上升。网络安全服务与区域资讯通信科技服务的运作开销也有所增加。

公司将在5月12日派发每股2.5分的股息，全年股息增加至5分。