【国会】英兰妮：前进党住屋计划 使“全民拥屋”变“全民租屋”

（早报讯）新加坡前进党建议推出的住屋计划，将导致“全民拥屋”变“全民租屋”，若要成为屋主，人民得在不确定是否能负担得起新住屋的情况下，卖掉现有的房子。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二（2月7日）在国会反驳前进党非选区议员梁文辉和潘群勤所提出的两项住屋建议时指出，前进党的计划在本质上是把我国的居者有其屋计划，变成具有购买选择权的全国预付租赁计划。更重要的是，这项计划没有维护这一代和后代的利益，反而会侵蚀国家储备金。

在梁文辉提出的“安居乐计划”下，新加坡人可以“使用者价格”，购买不涵盖地价的低价组屋。当他们转售组屋时，则须把地价和利息归还给储备金。

英兰妮说，前进党的提议涉及以低价售卖我国的国有土地。梁文辉虽声称并没有在洗劫储备金，但他所提出的建议恰恰如此。在他的建议下，预购组屋屋主可在不用支付地价的情况下，使用土地。购屋者住在单位内却不必支付土地成本，这正是消耗储备金。

若屋主选择不出售单位，那他们居住在房子内的整段期间，储备金便会减少。这样一来，政府得放弃本应用于投资的金额与投资回报，导致储备金净投资回报贡献（NIRC）减少。

英兰妮说，有一种论述是，在目前的住屋政策下，民众只不过是租户，而不是真正拥有自己的组屋。前进党与工人党也曾在社交媒体上提及这一说法。

“前进党的计划显示，这样的说法是不正确的。他们完全了解，租屋和拥屋是有差别的，要不然，为什么在出售组屋时，需要支付地价？”