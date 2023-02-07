【国会】傅海燕：今年将公布名单 列出我国接受的国际碳信用

（早报讯）我国将在今年公布一份清单，明确列出本地企业可用来抵消可征税碳排的碳信用，让企业更了解我国审核国际碳信用的标准。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（2月7日）在国会答复盛港集选区议员蔡庆威有关国家环境局与Gold Standard和Verra两个国际大型碳抵消项目签署谅解备忘录的询问时说，政府将在今年较迟时候公布一份名单，列出我国接受的国际碳信用。这份名单也包括碳信用来自哪个国家和使用碳信用的方式等信息。

环境局去年7月与Gold Standard和Verra签署谅解备忘录，以让本地公司购买两个项目发行的碳信用，进而抵消部分碳税。

英国《卫报》今年1月报道，只有少数获Verra核证的热带雨林项目显示减少了森林砍伐，进一步的分析更指出，94％的项目对气候没有任何好处。

Verra核证碳减排标准（Verified Carbon Standard，简称VCS）是针对碳权最常见的国际标准之一。只要一个项目能阻止100公顷的森林砍伐，就可以使用VCS公式把被保护的森林转化为节省的碳排放量。这个节省下来的碳排放量能以碳信用的形式被另一家公司购买，用于实现碳减排目标。

傅海燕说，政府知道《卫报》的报道，及Verra的回应与澄清。她指出，政府严正对待碳市场和相关项目的审查，并致力于确保碳信用持有高环境完整性的标准。

她也说，环境局签署的谅解备忘录不具法律约束，由于公司须符合我国的环境完整性标准，因此并非所有由Gold Standard和Verra发放的国际碳信用都被谅解备忘录接纳。