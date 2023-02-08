（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔的温和言论安抚了市场情绪，华尔街隔夜股市波动之中在尾盘收高。

纳斯达克指数上涨1.9％，标普500指数和道琼斯工商指数各涨1.3％和0.8％。

鲍威尔星期二（2月7日）在华盛顿经济俱乐部发表谈话时维持先前立场，重申物价增速放缓（disinflation）已经开始，如果就业市场保持强劲，可能需要进一步加息。

新加坡海峡时报指数星期二收盘小跌5.09点或0.15％，闭市报3380.84点。

东京股市星期三（8日）低开，下跌0.23％，悉尼股市上扬0.38％。

本地股市星期三开盘值得关注个股：

*星和公司（StarHub）在2022财年下半年的运作开销大幅增加，导致净利同比锐减98.4％至130万元，但总营收同比上升18.7％至12亿6870万元。公司将派发每股2.5分的年终股息。

*和记港口信托（HPH Trust）下半年每单位派息港元8分，和一年前同期一样。它全年每单位派息因此达港元14.5分，和前年一样。去年全年净利跌37％至11亿港元，营收跌8％至121亿6600万港元。

*联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）截至12月底上半年每单位派息同比增加2.1％至2.45分。信托上半年可派发收入同比扬升95.9％至5600万元，总营收同比大增159.6％至1亿零170万元。

*优特科技国际（Oiltek International）星期二闭市后透露，在印度尼西亚取得一个价值约1940万令吉（600万新元）的合同，负责一个新下游加工厂的界区（ISBL）兴建与装置全套工程。

*挪拉电讯（Nera Telecommunications）发出盈利预警，指截至去年底的2022财年将蒙受净亏，这是因为未实现的外汇损失及集团为一家外国子公司付税。

*本地上市公司Global Dragon（前称TMC教育）开盘前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。