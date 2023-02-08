本地研发人工智能可预测青少年深度近视风险

（早报讯）新研发的人工智能工具可以在孩子年幼时识别他们到了青少年时期患上深度近视的风险，准确率超过90％。

新加坡全国眼科中心（SNEC）联合新加坡眼科研究院（SERI）开发了一种新的人工智能（AI）工具，它能够预测儿童在青少年时期患深度近视（近视度数500度以上）的风险。

研究人员希望通过这项创新，帮助临床医生识别要早期干预的高危儿童。长期来看，这将有助于降低新加坡儿童高度近视的发病率，从而预防成年后与高度近视相关的并发症。

这个新研发的人工智能利用深度学习算法，采集包括年龄、种族、性别、眼睛屈光不正程度，以及角膜和视网膜之间的距离等数据，来处理6至12岁儿童的视网膜图像，以预判他们以后在11至17岁的青少年时期患上高度近视的可能。

据统计，超过60%的本地儿童在小学六年级时成为近视眼，更是有80%以上的年轻人近视。

在SNEC近视中心，患者人数在过去几年中一直在稳步增加。去年有超过6000人次就诊，而2021年有5758名近视患者，这些近视患者中有30％是高度近视。

此工具为同类型里的首例，目前，它能够达到至少90%的预测准确率。

这项在998名6至12岁的儿童中进行的研究于2023年1月发表在《自然》（Nature）开放获取的合作期刊《npj Digital Medicine》上。