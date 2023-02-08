内政部： 2022年整体犯罪率上升 更多年轻人滥用大麻被捕

（早报讯）随着冠病防疫措施放宽，我国2022年整体犯罪率和交通死伤事故有所增加。贩运冰毒的情况也呈上升趋势，更多20岁以下的年轻人因滥用大麻被捕。

内政部星期三（2月8日）发文告总结新加坡2022年治安情况时指出，由于防疫措施松绑，包括网络钓鱼、求职、电子商务、投资和假冒朋友电话的诈骗案大幅增加。不包括诈骗和网络罪案，也有上升的趋势。其中性罪案、非礼、偷窃和破门行窃，备受关注。

不过，本地释囚的两年重犯率则维持在低水平。民防部队接获的火患通报呈下降趋势，包括住宅、丛林和个人代步工具的火患。

交通死伤事故有所增加，部分原因是防疫措施放宽后恢复户外活动，车辆和人流量剧增所致。涉及酒驾、超速驾驶、电单车骑士和年长行人的交通事故也都上升。

我国在2022年4月重开边境，移民与关卡局签发的护照数量是2021年的三倍，出入境旅客人次则是2021年的16倍。因窝藏或雇用非法移民而被捕的人数，则有所减少。

毒品方面，贩运甲基安非他命药丸（methamphetamine，俗称冰毒）的情况日益猖獗。中央肃毒局起获的大麻数量连年上升，更多20岁以下的年轻人因滥用大麻被捕，人数已恢复至疫情暴发前的情况。

个别内政团队接下来将陆续发布详细的常年数据。