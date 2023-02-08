本地股市周三早盘起0.25%

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔偏鸽派言论让投资者暂时松了一口气，本地股市星期三（2月8日）先跌后升。

海峡时报指数早盘上扬8.39点或0.25%，截至中午报3389.23点。

亚太股指普遍上扬，台北和首尔股市涨幅最显著，各涨1.4%和1.3%，香港和悉尼股市起0.33%。

鲍威尔星期二（7日）在华盛顿经济俱乐部发表谈话时维持先前立场，重申物价增速放缓（disinflation）已经开始，如果就业市场保持强劲，可能需要进一步加息。

IG市场策略师叶俊荣说，尽管美国非农就业数据强劲增长为联储局更鹰派行动铺路，但鲍威尔言论偏鸽派，促使美国三大股指经历波动之后在尾盘收高。

他认为，目前看来，需要更多后续经济数据反映持续强势，才能进一步说服联储局上调利率峰值。目前，市场对于无需为更鹰派的利率重新调整松了一口气，普遍认为利率将在5%至5.25%的范围内见顶。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）认为，美国强劲就业数据确实为下来加息定调，不过鲍威尔维持先前相似立场，对鹰派和鸽派选项保持开放。通胀显著放缓，货币政策紧缩会有滞后效应，因此目前不需要大幅加息。

海指早盘最高3393.33点，最低3372.62点。全场交易量6亿8378万股，交易值4亿5693万元，上升股253只，下跌股205只。

涨幅最显著海指成份股是胜科工业（Sembcorp Industries)，上涨1.63%至3.74元。

星期三除息的凯德综合商业信托（CICT）跑输大盘，下跌2.86%至2.04。