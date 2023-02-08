诈骗案激增32％ 逾半数受害者介于20岁至39岁

（早报讯）2022年诈骗案与前年相比增加32％，其中超过一半的受害者介于20岁至39岁，60岁及以上的年长者占少过一成。

新加坡警察部队星期三（2月8日）公布的2022年全年诈骗和网络犯罪数据显示，26.7％的骗局受害者介于20岁至29岁，30岁至39岁的受害者则占总数的26.8％。

20岁至29岁受害者最容易陷入的骗局分别是：

求职骗局（27.2％）

电子商务骗局（20.2％）

钓鱼骗局（17.6%）

30岁至39岁受害者最常陷入的骗局则分别是：

求职骗局（24.8％）

钓鱼骗局（22.6％）

电子商务骗局（18.3%）

另外，40岁至49岁及50岁至59岁的受害者分别占19.2％和11.8％；60岁及以上的受害者则占8.8％。

40岁至49岁受害者最常陷入的骗局分别是：

钓鱼骗局（26.8％）

求职骗局（17.7％）

电子商务骗局（13.8%）

50岁至59岁受害者最容易陷入的骗局则分别是：

钓鱼骗局（26.4％）

求职骗局（13.7％）

假冒朋友电话骗局（12.4%）

60岁及以上受害者最常陷入的骗局则分别是：

钓鱼骗局（22.7％）

假冒朋友电话骗局（14.2%）

投资骗局（10.9％）

此外，骗子也可能对10岁至19岁的青年下手，这个年龄层的受害者占了总诈骗受害者的6.7％，最容易陷入的骗局分别是：