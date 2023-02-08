警方数据：去年逾3万起诈骗和网络犯罪案 涉款项超过6亿元

（早报讯）诈骗案件继续攀升，警方去年共接到3万1728起诈骗案，和2021年的2万3933起相比增加32.6%。这些案件涉及的金额达6亿6070万元，和2021年的6亿3200万元相比，微增4.5%。

新加坡警察部队在星期三（2月8日）公布了2022年全年诈骗和网络犯罪数据。今年的诈骗和网络犯罪数据，也第一次跟全年罪案数据脱钩。

2022年的五大类型诈骗案分别是钓鱼诈骗、求职诈骗、电子商务诈骗、投资诈骗和“冒充友人”电话骗局。这五大类型诈骗占诈骗案总数的82.5%，而电子商务诈骗则已经连续四年出现在五大类型诈骗中。

另一边，借贷骗案和网络爱情诈骗去年均有所下降，当中借贷骗案更从2021年的2273起，下降至去年的1031起，下降幅度近55%；网络爱情诈骗也从2021年的1094起下降至去年的868起，降幅为20.7%。这两类诈骗案件的数量虽然有所下降，但整体诈骗案件数量和金额还是因为其他类型骗案的增加而呈上升的趋势。

谈到独立处理诈骗和网络犯罪数据的做法，警方公共事务局助理局长王碧慧警监解释，诈骗案件近年来日益严重，甚至在本地罪案中超越其他犯罪行为，警方因此将诈骗案脱离全年罪案数据，以便让公众对诈骗趋势、不同年龄层面对的诈骗类型等信息有更深入的了解。