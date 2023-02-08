新加坡与阿联酋讨论深化合作

（早报讯）新加坡与阿拉伯联合酋长国正在讨论深化双方的合作关系，包括创新、科学与科技、工业发展以及技能发展。

贸工部星期三（2月8日）文告说，负责贸易关系的交通部长易华仁星期二（7日）与阿布扎比行政事务局主席卡尔杜恩·阿尔·穆巴拉克（Khaldoon Khalifa Al Mubarak）在阿布扎比一个论坛上，肯定两国共享的强大双边贸易关系，并讨论深化新加坡与阿布扎比未来在多方面的合作，包括上述领域。

易华仁与阿尔·穆巴拉克星期二联合主持了“第14届阿布扎比—新加坡联合论坛”（14th Abu Dhabi-Singapore Joint Forum）。文告指出，阿联酋继续是新加坡在中东最大的贸易与投资目的地，双边贸易在2022年达到298亿元，同比劲增34.2％。

易华仁说：“作为我们各自地区的重要商业中心，新加坡和阿联酋在促进经济合作方面有着共同的利益，以使双方商界受益。多年来，我们已经在创新、贸易数码化和金融科技等领域取得了重大进展。我期待着将这一伙伴关系向前推进，重点关注新穎和前瞻性的想法，如低碳替代品和食品安全。”

阿尔·穆巴拉克说：“10多年来，阿布扎比—新加坡联合论坛一直是阿联酋和新加坡的公私机构在各行业和共同利益上发展伙伴关系的有效平台。作为两国双边关系的基石，我们期待着进一步探索和扩大我们的合作，使我们的企业和人民受益。”