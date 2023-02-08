兀兰服装店元宵醒狮采青送财 “跳字”开头奖

（早报讯）服装店老板元宵节宴客，还请舞龙舞狮助兴，店门前留下“0770”，跳字开头奖，有商家中奖超过万元。

《新明日报》接获热心读者通报，指坐落在兀兰31街第303座的一家邻里服装店，于上星期天（2月5日）上午宴客庆元宵。商家不仅大方招待美食，也请来舞龙舞狮助兴，与附近商家和居民同乐，庆贺新春。

醒狮采青后，在服装店门前摆出一组“0770”的号码。（受访者提供）

读者称醒狮采青后，在服装店门前用柑橘、凤梨皮、葱和香蕉摆出一组“0770”的“真字”，结果该组幸运数字当晚即跳字“7070”开出头奖，令人啧啧称奇。

据读者了解，当天很多公众和附近商家都有买这组字。

记者星期二（7日）下午走访那一带，一名中头奖的幸运儿林姓女公众（50岁，理发院店长）受访时说，她当天工作忙碌，并未到服装店凑热闹，但友人看完舞狮表演后，就把该组号码告诉她，要求一起合买万字票。

“我们买全打，结果中了8000元，很幸运，很开心！我今天也请同事们吃饭庆祝。”

另一名幸运中奖的廖姓女公众（56岁，收银员）也喜出望外，“我花逾五元买了几组号码，最终中了1000多元，已经很开心，但听说有商家买比较大，中了一两万元。”

她透露，服装店老板每年都会宴客庆元宵，只是疫情期间停办了几年，今年第一年复办就送财。

另一名中了2000多元的蔡姓男公众（64岁，退休人士）则说：“我当天经过看到号码，也分享给家人朋友，有好几名亲友都中奖了，大家都很开心。”