（早报讯）政府开支到2030财年可能超过国内生产总值20%，但收入未必赶得上。增加消费税等举措虽缩小了收支缺口，但未来政策若要进一步扩大开支，我国需要额外的收入才能在中期实现收支平衡。

政府开支目前约占国内生产总值（GDP）的18%。财政部星期三（2月8日）发布有关政府中期财政预估的报告，以五年为一个阶段，预测政府开支在2026至2030财年期间，将增加到GDP的约19%至20%，并可能在2030财年超过20%。

政府收入目前约占GDP的18.5%。报告提到，这不足以应付未来几年预计增长的政府开支。2022年政府财政预算案宣布的增收举措，包括增加消费税，对于弥补收支缺口是必要的。

财政部所做的预估，只将现有政策纳入考量。政府如果采取进一步的政策举措来提高我国经济竞争力和加强社会契约，那将需要额外的财政资源来资助这些新政策，或是削减现有开支并重新分配给新的优先事项。

为便于比较，财政部的预估数字不包括冠病疫情相关开支。

政府收入涵盖经常收入和储备金净投资回报贡献（NIRC）。其中，经常收入目前约占GDP的15%，但它的增长速度预计将略慢于经济增长。NIRC则预计继续占GDP的3.5%左右。

医疗开支预计增至GDP的2.9%至3.5％

报告提及，推动政府开支攀升的关键因素是政府医疗开支增加。这是由于我国人口老龄化、医疗服务需求日益增加，以及医疗通胀。

政府医疗开支目前约占GDP的2.3%，不包括冠病疫情相关开支。到了2026至2030财年期间，这预计增加到2.9%至3.5%。

在大型和长期基础设施项目的推动下，如新的地铁线，我国基础设施开支也已经占GDP的约4.0%，预计到2026至2030财年期间，将增至4.4%。但随着国家重大建设借贷法令（SINGA）推出，基础设施项目的财政影响预计将保持在GDP的4.0%左右。

假设没有重大的政策变化，财政部预计，其余开支项目也将至少和GDP增长得一样快。