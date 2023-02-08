民众积极到土耳其大使馆 捐献救灾物资

（早报讯）土耳其和叙利亚发生特大地震后，土耳其驻新加坡大使馆星期二（2月7日）晚上在脸书发布了募捐启示，星期三（8日）当天已有大批公众前往大使馆捐赠物资。

土耳其驻新加坡大使馆脸书帖文指出，目前最为紧缺的是成人及儿童的冬装，如：外套、雨衣、鞋子和长裤，以及围巾、帽子和手套等保暖衣物。此外，其他需要的物资还包括帐篷、睡袋、床垫、毯子、保温瓶、婴儿纸尿裤、女性卫生巾等。

《联合早报》记者下午抵达大使馆时发现，办公室内物资已堆成一座小山。期间仍陆陆续续有民众带着大包小包的衣物和生活用品前来，不少善心人士放下物品便悄悄离开，没有在登记本上留下姓名。

土耳其驻新加坡大使龚恩利（Mehmet Burçin Gönenli）接受《联合早报》采访时说：“新加坡和伊斯坦布尔之间每天都有航班，我们收集整理好之后，明天（9日）起就会运送这批物资。”

他感谢本地民众对土耳其受灾群众的关心，以及积极捐赠物资的善心和善举。他表示，大使馆目前没有被授权接受现金捐款，有意捐款的民众可以通过土耳其其他授权接受外汇捐款的官方机构捐款，或者通过新加坡红十字会捐款。

大使馆星期三营业时间将延长至晚上9时，接下来几天仍将接受捐赠直至另行通知。