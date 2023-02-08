指前主席信函涉诽谤 三公寓管委会成员败诉

（早报讯）义顺公寓管理委员会前主席认为新上任的管委会，对公寓的公共设施管理不善和违反公寓条例，因此发函给所有公寓住户，要求召开特别会员大会重新投选管委会。三名管委会成员对此不满，认为信函内容损害名誉，起诉前主席诽谤。

不过，法官指出，前主席发出的信函没有特别具名，并非针对上述三名成员作出指控，而是指出新管委会管理不当的问题，因此不算构成诽谤，最终裁定诉方败诉。

其中两名起诉人不满所判，对此提出上诉。

根据国家法院星期三（2月8日）发出的判词，本案的起诉人是方益强和郭修全，判词没提及另一名起诉人的名字。这三名起诉人都是位于义顺的执行共管公寓The Canopy第三届管理委员会成员；答辩人则是第二届管委会主席吴祥兴。

2017年中旬，吴祥兴致函所有公寓住户，内容主要针对第三届管委会的一些管理方式提出异议，包括公寓公共设施管理不善、违例允许篮球场举办两次宠物派对和管理费相关问题等，并要求召开特别会员大会重新投选管委会。

诉方指出，答辩人不仅致函给所有住户，还把信函张贴在布告栏和公寓网站上，一名住户还把信函上传到一个有445人在内的脸书群组中。

诉方认为信函内容会让人误会他们滥权和违反职责，致使他们失去公寓住户的信任，而且三名起诉人都是有名望的社会人士，包括公司高管、现役军官和兼职讲师等，因此信函内容有损他们的名誉，对他们构成诽谤。

答辩人则以理由正当和有限特权（qualified privilege）为辩护理由，指出他只是针对事实作出反馈，并非恶意诽谤。

法官下判时指出，信函中没有单一指明任何一名管委会成员，而是泛指整个管委会，而且信函也没有指控诉方疏忽或滥权。

另外，答辩人也提供相关证据证明公寓设施疏于管理，显然信函内容较像是投诉，法官对此认为诉方无法证明答辩人恶意诋毁和重伤他们，因此驳回诉方的诽谤指控。（人名译音）