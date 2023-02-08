跌倒后脑震荡或影响犯案 掴警员醉汉罚1万8000元

（早报讯）男子在熟食中心喝得烂醉，动手掌掴到场协助的警员，但证据显示他之前刚跌倒，脑震荡或许影响到他犯案，他最终逃过监禁，被判罚款1万8000元。

被告唐荣杰（51岁）星期三（2月8日）承认蓄意伤害和企图伤害公务员的两项罪名，余下两项罪状交由法官下判时一并考虑。

蓄意伤害公务员的罪名一般附带监禁，法官指只有伤害不大以及被告罪责不高的例外案件可被判罚款。

由于被告在案发后一段时间才进行医疗检查，法官指不可断定他的头部伤势在多大程度上影响他犯案。然而，考虑到控方没要求监禁，警员没有蒙受严重或永久伤势，被告下手力度不大，也没有多人目睹事件，法官指这可算是例外案件。

2021年4月24日，被告到荷兰通道熟食中心参加校友聚会，喝了酒精饮料，后来摔了一跤。被告随后闹事，朋友叫他冷静时引起冲突，有人报警求助。

两名警员约晚上11时抵达，发现被告躺在地上，全身散发着浓烈酒味还呕吐。警员带他到洗面盆清洗，他却情绪激动朝警员飙脏话，还动手掌掴其中一名22岁的警员。

警长指示被告冷静，协助他清理自己后，让他坐在椅子上休息。被告说想自己开车回家，警长则提议他召车，这惹怒了被告，他高喊侮辱警员，还尝试拳打警长但被挡下。警员迅速为他戴上手铐，但被告不甘示弱，还企图用头撞警长的头部。

庭上揭露，被告跌倒后的脑震荡症状，可能导致他挑衅其他人或冲动。控辩双方都认为考虑到当时的状况，法官不必判他坐牢，罚款即可。

法官下判时强调，法庭仍不纵容在公共场所喝醉，随后暴打公务员的人，并指若警员伤得更重，或事件发生在多人的地点，影响了警员的权威，就会毫不犹豫判触法者入狱。（人名译音）