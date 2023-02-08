国家法院系统故障 大部分刑事案受影响

（早报讯）国家法院系统瘫痪两天，许多刑事案因此展期，有些法官则以手写方式记录审案内容。

刑事案件入禀和管理系统（Integrated Criminal Case Filing and Management System，简称ICMS）自星期一（2月6日）晚上开始出现故障，当时网站注明系统从星期二（7日）凌晨零点至星期三（8日）上午7时进行维修。

然而，网站在8日上午仍未恢复正常，网站的告示显示当局正在紧急抢修系统，预计将维修至8日晚上11时59分，并对造成的不便致歉。

ICMS主要用于国家法院所审理的案件，所有法庭文件和案件记录都储存在这个系统内，法官、控辩双方、被告和媒体等相关人士，可依据不同的权限登入账号浏览资料。

案件在法院审理期间，法官会通过系统记录案件相关的部分，包括被告的求情、控辩双方的口头陈词和判刑等。

由于系统故障两天，法庭程序受到影响，国家法院法官和控辩双方难以调阅法庭文件，大部分的刑事案因此展期，有些法官则以手写的方式记录审案内容。

刑事律师阿兹里·殷穆兰（Azri Imran Tan）受访时说，他已经两天无法处理相关事务，因为所有重要的法庭文件都储存在ICMS中。

他指出，ICMS时常进行维修，但全面故障的情况并不常见。不过，以10为满分，阿兹里·殷穆兰只给ICMS不及格的四分。

“ICMS存在很多问题，从下载文件到上传文件都有困难，这种情况让人非常沮丧。”

黄国彦律师则表示，ICMS自启用以来，以科技为管理案件方面带来巨大的进步，还可以在手机上查阅案件相关的最新消息。

他说，全面的故障问题并不常见，但ICMS时常定期维修。一般系统定期维修前会提前发出告示，也会在非高峰时段的晚上进行维修。

“尽管有时维修到深夜会带来一些不便，但定期维修有助于向用户保证，当局认真看待案件隐私和数据安全等问题。”

《联合早报》已向国家法院查询有关ICMS目前面对的技术问题，以及多少案件受到影响。