星期四开盘可关注的股票

（早报讯）投资者担心美国联邦储备局遏制通胀的力度过大，导致企业盈利前景恶化，华尔街隔夜股市全面下跌。纳斯达克指数蒸发1.7％，标普500指数滑落1.1％，道琼斯工商指数下跌0.6％。

占海指权重最大的银行股的强劲表现，推动本地股市略微攀高。新加坡海峡时报指数星期三（2月8日）闭市上涨7.68点或0.23％，收报3388.52点。

以下是星期四（9日）可关注的股票和债券：

1。淡马锡控股（Temasek Holdings）星期三宣布发行四年和10年期欧元债券。债券所筹集的资金将用于淡马锡以及旗下投资控股公司的日常业务。两批债券均获得国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）给予的“Aaa”评级，以及标普全球评级（S&P Global Ratings）的“AAA”评级，并将申请在新加坡交易所交易。

2。新加坡交易所集团（SGX Group）开盘前公布2023财年上半年财报。经调整后的净利达到2亿2180万元；总营收增长10％至5亿2160万元；经调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）为3亿零960万元；每股收益为20.7分。

3。宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）公布2022财年最新财报。2022财年总营收达到2亿零260万美元（约2亿6900万新元），较2021年同比增长9.4％；净房地产收入（NPI）同比增长3.3％至1亿1320万美元；可派发收入)同比增长2.7％至8790万美元；每单位派息（DPU）为4.75美分。

4。集永成（Chip Eng Seng）星期三闭市后发布盈利预警，预计集团截至去年12月底的下半年盈利将蒙受亏损，主要因为高于预期的汇兑损失，以及集团某些建筑项目的拨备高于预期。与集团截至2021年12月底下半年约3160万元的净亏损相比，集团2022年下半年的净亏损预计较小。尽管如此，集团预计截至12月底的2022财年能取得净利。

5。银湖寰宇（Silverlake Axis）星期三发文告指出，公司与位于马来西亚槟城的一所新科技和未来技能学校Forward School签署了谅解备忘录。这项谅解备忘录重申了银湖寰宇对培养下一代技术人才的承诺，建立可持续和新的人才管道，转化为在银湖寰宇集团内的工作机会。