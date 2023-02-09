高通胀抵消增幅 去年受雇居民住户月入中位数增长0.2%

（早报讯）冠病疫情好转带动经济复苏，我国去年受雇居民住户的月薪中位数显著成长6.1%，但高通货膨胀率抵消了大部分增幅，导致实际收入增长仅有0.2%。

新加坡统计局星期四（2月9日）公布的《2022年住户收入主要趋势》报告数据显示，本地受雇居民住户的工作月入中位数，从2021年的9520元，增至去年的1万零99元，涨幅为6.1％。但若考虑通货膨胀，实际月入中位数同比增长0.2％。

本地去年整体通胀率报6.1％，显著高于2021年的2. 3％，政府预计今年全年的整体通胀率，介于5.5%至6.5%。

受雇居民住户指的是以新加坡公民或永久居民为一家之主，并有至少一人工作的住户。从2017年至2022年，居民住户月薪中位数累计增长2.9%，或年均增长0.6%。

至于居民住户的人均月入中位数，同比2021年的3027元，大幅增加8.6%，达3287元；若将整体通货膨胀率考虑在内，实际增长为2.6%。

此外，除了收入最高10%的家庭以外，其他各收入分位的受雇居民住户每名成员的平均工作收入，在去年都取得实际增长，增幅介于1.1%至10.1%。

最高收入的家庭去年人均实际收入减少1.3%。统计局指这群组人均收入不增反减，主要是平均家庭成员人数增加，及高收入群体更感受到高通胀。收入最高10%的家庭成员人数，从2021年的2.26人，增加至2.34人。

公众可浏览统计局网站www.singstat.gov.sg，查阅《2022年住户收入主要趋势》报告。