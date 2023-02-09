我国去年吸引到225亿元固定资产投资 历来最高

（早报讯）我国在2022年吸引到225亿元固定资产投资，创历来最高。全球经济充满不确定性、吸引投资的竞争更加剧烈，半导体业的需求也正在放缓，今年将吸引到的投资估计不如去年。

经济发展局星期四（2月9日）发布的年度投资数据显示，2022年吸引到的投资项目全面落实时，估计可在未来五年创造1万7113份工作，每年带来约206亿元经济增值。

经发局指出，去年的固定资产投资主要来自电子行业，占了三分之二左右。

去年上半年，我国吸引许多大型制造业项目的资金流入。然而，宏观经济的不确定性、全球投资竞争加剧以及半导体行业正急剧放缓，经发局估计，2023年所吸引到的固定资产投资不会达到去年的水平。

经发局也说，在全球需求放缓和高利率环境之下，2023年的商业展望充满挑战。

“但投资是多年承诺，我们相信在高增长和高增值的领域仍有不少机会，包括先进制造业（电子、医疗保健和宇航）、绿色经济（包括农业食品）和数码经济。”

经发局主席马宣仁说：“我国在2022年吸引到的投资，反映了新加坡是一个值得信赖的商业中心，在全球供应链也占有重要的地位。”

马宣仁也说，全球更多经济体推出吸引投资的产业政策，投资竞争将变得更加激烈。“我们将利用我们的比较优势，继续吸引全球企业和企业创办人到新加坡投资，继续创造良好的商业和就业机会。”