因硬件故障瘫痪 国家法院系统恢复正常

（早报讯）国家法院ICMS系统在瘫痪两天后，星期四（2月9日）上午9时许恢复正常。国家法院回应指瘫痪是因硬件故障所致，相关数据没有受到任何影响。

刑事案件入禀和管理系统（Integrated Criminal Case Filing and Management System，简称ICMS）自星期一（6日）晚上开始出现故障，当时网站注明系统从星期二（7日）凌晨零点至星期三（8日）上午7时进行维修。

网站在8日上午仍未恢复正常，网站的告示显示当局正在紧急抢修系统，预计将维修至当天晚上11时59分，并对造成的不便致歉。

不过，ICMS直至9日早上9时许才恢复正常。

国家法院答复《联合早报》询问时说，系统瘫痪是因为硬件故障导致的，但ICMS系统及相关数据没有受到任何安全事件的影响。

另外，绝大多数的刑事案件也以手写的方式进行，因此也没有受到影响。

发言人说，ICMS在过去三年中，改进了各种硬件和软件，也计划进一步实施技术更新。当局将进行全面的调查，以确认硬件故障的根本原因，并采取必要的补救措施。“我们致力于提升ICMS的可靠度和实用价值”。

ICMS主要用于国家法院所审理的案件，所有法庭文件和案件记录都储存在这个系统内，法官、控辩双方、被告和媒体等相关人士，可依据不同的权限登入账号浏览资料。

案件在法院审理期间，法官会通过系统记录案件相关的部分，包括被告的求情、控辩双方的口头陈词和判刑等。