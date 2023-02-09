DORSCON疾病应对级别下调到绿色 取消口罩和边境限制

（早报讯）星期一（2月13日）起，我国DORSCON疾病应对级别从黄色下调到绿色，抗疫措施全面解除，人们搭乘公共交通时无须戴口罩，边境限制也全面放宽。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，虽然年底假期有更多人出国，中国也结束清零政策，但我国冠病疫情情况近几个月保持稳定。我国人口也有高度的混合免疫（hybrid immunity），冠病导致严重疾病或死亡的风险非常低。当局在仔细评估情况后，认为是时候解除其余抗疫措施，建立把冠病视为地方流行病（endemic）的新常态。

星期一起，疾病暴发应对系统（Disease Outbreak Response System Condition，简称DORSCON）将从黄转绿，其余抗疫措施也将解除，如搭乘公共交通时无须戴口罩。然而，卫生部会保留访客、工作人员和病患在医疗和住院护理机构戴口罩的做法。

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边境方面，同样从星期一起，所有未完成冠病疫情接种的入境者，无须再提交阴性检测证明。未完成接种的短期访客也无须购买冠病旅游保险。卫生部强调，如果出现新的严重的变种毒株，或有迹象显示我国医疗能力因输入病例而不胜负荷，会在必要时重启疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework）。

DORSCON框架通过绿、黄、橙、红四个颜色来反映疫情严重程度，帮助政府机构、企业和民众了解应采取的应对措施和指导信息。红色级别代表疫情最严重，绿色级别则最轻微。