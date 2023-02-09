本地股市星期四早盘跌29.95 点

（早报讯）美国联邦储备局多位官员的“鹰派”发言打压市场对加息进入尾声的预期，美股隔夜全面收跌。亚洲主要股市星期四（2月9日）涨跌互现，新加坡海峡指数早盘低开低走。

亚洲主要股市星期四早盘阶段中，上海、深圳、香港股市和海指出现上扬，日本股市领跌。海指截至中午12时下滑29.95点或0.88％％，报3358.57点。

23只海指成分股下跌，凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding））和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）领跌，午休前分别下跌3.1％、2.33％和1.97％。仅三只成分股上涨，分别是泰国酿酒（Thai Beverage）、DFI零售集团（DFIRG）、新加坡交易所（SGX），涨幅分别为1.45％、1.24％和0.11％。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说：“联储局主席鲍威尔在星期二表示虽然通胀正在缓解，但预计这将是一个漫长的过程，并不排除继续加息的可能性。联储局官员的暗示影响市场情绪，导致隔夜美股下跌，并拖累海指星期四的早盘表现。下周，星展集团（DBS）将发布第四季财报，预期乐观的盈利表现或能在一定程度上带动买气。”

拜登于星期二在国会对参众两院联席会议发表他上任以来的第二次国情咨文演说，强调让制造业岗位重回美国，尤其是半导体部分。谭莹莹表示，有不少所需的零配件原本是在本地制造，若转移到美国，或会影响到本地的非石油出口数据。

星期三，四位联储局官员在不同场合发表的讲话均释放了同一个信号：抗击通胀的斗争尚未取得胜利。如纽约联储行长廉斯（John Williams）就表示，联储局此前有关利率将升至5.1％的暗示仍然准确。这使得不少期权交易员甚至进一步押注联邦基准利率将达到6％的水平。

不过，联储局理事丽莎·库克(Lisa Cook)却称，1月份就业大幅增长，工资增长放缓，增加了“软着陆”的希望。

全球经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）的全球经济师麦凯恩（Jennifer McKeown）表示，现在通胀已过峰值，许多央行开始放缓紧缩政策的步伐，市场又开始在信息中寻找未来发展的方向，虽然过去20年大力推进透明度提升，央银也努力传达正确的信息，但相互矛盾的数据使市场对疫情后的全球通胀前景更感困惑。

Tribeca Investment Partners投资组合经理刘君蓓认为，今年内或不会看到联储局降息。

“联储局在提高利率方面落后于形势变化，他们在降低利率方面肯定会非常缓慢。”