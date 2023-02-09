新越签署四项谅解备忘录 加强数码与绿色经济等合作

（早报讯）新加坡和越南签署四项备忘录加强多方面双边合作，涵盖数码和绿色经济、贸易和海事等领域。

到访我国的越南总理范明政和李显龙总理星期四（2月9日）在总统府见证了签署方交换文件。

绿色—数码经济伙伴关系（Green-Digital Economic Partnership）谅解备忘录由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和越南计划投资部长阮志勇签署，为加强这两个领域的合作制定框架。

新越去年已签署多个谅解备忘录，促进数码经济、碳信用、能源和创新等方面的合作，最新签署的备忘录将把这些合作融入到同个框架，涵盖能源连接、可持续发展、基础设施、数码与创新，以及教育、金融、信息技术与电信、旅游等领域的连接。

经济与贸易合作工作计划（Economic and Trade Cooperation Workplan）谅解备忘录，则建立于两国去年2月签署的经贸合作备忘录，为两国机构制定今年将落实的具体活动和达成的目标，以加深双边经济合作和企业连接。陈诗龙和越南工贸部长阮鸿延签署了这项备忘录。

为深化农业贸易合作，备忘录将探讨让两国商人进行商业配对，并促进新加坡公司在越南农业和物流领域的投资。在能源和工业方面，则会发展再生能源、电力、液化天然气和低碳项目。

新加坡去年是越南最大的外资来源国，投资额近85.5亿新元。

备忘录还将探索和扩大能力建设合作，为越南官员提供英语课程，并为公司提供培训计划，以有效利用与国际合同相关的商业争端解决机制。

陈诗龙通过贸工部的文告说，这些备忘录反映了新越共同致力于深化经济合作，以及加强一系列领域的商业联系。“我期待双方更紧密的伙伴关系，还有双边关系迈向更多里程碑。”