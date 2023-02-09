英华小学2030年迁移登加 将转为男女混合学校

（早报讯）英华小学在2030年从武吉知马巴克路迁移至登加新校舍后，将从一所纯男校转为男女混合学校。此外，迁移到登加后，英华小学也会和卫理公会福利服务联合管理一所毗邻的特别教育学府。

英华学校董事会大约一年前开始和教育部洽谈有关迁移属下其中一所小学的意愿。董事会最终决定将英华小学（Anglo-Chinese School Primary）搬迁至登加新镇，以应付这一区学龄孩童的需求。这项决定获得教育部支持。

英华小学2030年在登加新校舍开课后，会开始录取女学生，成为男女混合学校。

由于英华小学的登加新校舍，距离巴克路校舍超过12公里，教育部为了减少对学生和家长的不便，现有学生不必转移至登加学校，而是继续在巴克路校舍就读，直到他们小六毕业。

到了2031年，一所提供主流教育的特别学校，将在英华小学的登加新校舍毗邻落成。这所特别学校将招收患自闭症的中度特需学生。英华小学会和卫理公会福利服务（Methodist Welfare Services）联合管理这所特别学校。

另一方面，英华小学即使在2030年迁移至登加后，位于巴克路的原校舍仍会在小学报名第一阶段录取有哥哥在该小学就读的小一男生。

2033年起 英华小学巴克路校舍与英华学校附小逐渐整合

在2030年后，英华小学的巴克路校舍的收生将逐渐减少，它将从2033年起与位于纽顿温斯德路（Winstedt Road）的英华学校附小（Anglo-Chinese School Junior）逐渐整合，并由英华学校附小接管。

整合之后的英华学校附小会在分别两个校舍运作，直到约2039年，才会搬迁至巴克路校舍。这项整合是为了确保学生继续能享有多元的教育及课程辅助活动。