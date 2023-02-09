脚车轮卡沟盖 骑士摔倒险被撞

（早报讯）又一起脚踏车轮卡沟渠盖事件，中年骑士在马路上摔倒，险些被巴士撞上。

读者卓先生（50岁）告诉《新明日报》记者，他星期天（2月5日）中午约12时骑脚踏车经过盛港一带的芬维尔巷（Fernvale Lane），在丰伟小学外发生意外。

他透露，自己原本在人行道上骑脚踏车，但为了绕开前方的四五个行人，于是到旁边的马路骑车。

卓先生说：“有车子从后方驶来，我尽量靠左避开。”

但卓先生没留意到路面的沟渠盖，竟将自己的脚踏车前轮卡在沟渠盖和路面之间的一条缝隙之中，导致他摔伤。“我人往前倾，脚踏车后轮翘起，我失去平衡，摔倒在路上。”

他透露，当时有一辆巴士转弯进入，所幸车速不快，巴士司机也及时察觉了路况，所以才没撞上自己。

卓先生认为，沟渠盖与路面之间留下的缝隙太宽，应该调整。此外，沟渠盖本身的格栅也比脚踏车的车轮宽，他建议当局考虑尽快更换。

手腕受伤 手臂流血

卓先生手部受伤。（受访者提供）

卓先生透露，脚踏车的篮子损坏，自己的手腕、手臂也流血。“医生说应该没有骨折。但我隔天觉得右手骨痛，难以举起重物。”

他指出，自己花了约30元求医，希望有关当局能承担。卓先生坦言，不久前曾目睹有人经历过同样事件，当时还不以为然。

卓先生说：“谁知道不久后自己也可能遇到相同遭遇，真是防不胜防，希望提醒大家注意。”