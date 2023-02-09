释囚五年重犯率达四成 监狱署将与社区合作提供帮助

（早报讯）新加坡监狱署首次公开五年重犯率数据，每10名释囚中约四人在五年内因犯罪再度入狱。当局强调接下来将与黄丝带计划、社区伙伴加强合作，在就业、交友、经济等多方面为释囚提供帮助，避免他们重蹈覆辙。

监狱署星期四（2月9日）公布2022年全年数据，去年罪犯总人数为1万580人，比2021年的1万1562人少，其中有2920人参与社区改造。两年重犯率为20.4%，比上一年略增0.4%。

当局也首次公开五年重犯率的数据，2017年释囚的五年重犯率为39.9%，比2016年的41.1%下跌1.2%。

发言人说，随着两年重犯率近年来持续保持低位，当局决定将眼光放远至五年重犯率。虽然监狱署对这些更久以前出狱的释囚影响力有限，但当局接下来将借重与社区伙伴的合作，为释囚提供社区支持，在就业、人际关系、家庭及经济等方面提供帮助，以降低释囚的重犯率。

目前，当局联合黄丝带计划、社区伙伴通过社区改造的方式，为释囚提供重返社会的必要帮助，包括心理辅导、交友、就业援助、住房及经济援助等。

对于更久以前出狱的释囚，社区伙伴则会接手继续为他们提供帮助。“这些释囚重返社会生活时，也将面临着与其他新加坡人一样的挑战，包括就业、经济及家庭关系等压力，因此可持续的社区支持对他们至关重要，从而帮助他们远离犯罪，以降低五年的重犯率。”