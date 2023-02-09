我国将举办2025年世界游泳锦标赛

（早报讯）原定于俄罗斯举行的2025年世界游泳锦标赛将移师我国，这将是我国举办的最大型世界级游泳大赛。

新加坡此前有十几次举办世界杯游泳赛的经验，包括2015年世界青少年游泳锦标赛，而华侨银行游泳中心（OCBC aquatic centre）一直以来都是国内外泳手喜欢的比赛场地，日本前世界冠军濑户大也（Daiya Seto）曾说过新加坡的设施和氛围都是顶级的，是他最喜欢的比赛场地之一。

与世青赛不同的是，世锦赛除了有游泳外，还有跳水、花样游泳和水球项目。

世界泳联主席侯赛因·阿尔-姆萨拉姆和我国泳总会长蔡荣俊星期四（2月9日）出席了在体育城举行的记者会。阿尔-姆萨拉姆在记者会上宣布我国是下届游泳世锦赛主办国，日期会在日后公布，届时预计将吸引2500名运动员参赛。2023年的世锦赛将于7月14日至30日在日本福冈举行。

阿尔-姆萨拉姆说：“世界泳联很高兴2025年的主办国是新加坡。这里拥有世界级的设施，还有高水平举办赛事的经验。这会是继今年的福冈世锦赛和2024年的多哈世锦赛后，连续三届都在亚洲举办。这证明了亚洲国家在举办世界级赛事的能力。”

世界泳联2019年曾宣布俄罗斯喀山和匈牙利布达佩斯是2025和2027年的游泳世锦赛举办城市，但相信是鉴于俄罗斯和乌克兰的战争形势，最终只好转移举办地。