医疗业人员受伤案例增加 修正指导原则注重工作环境和心理健康

（早报讯）2020年到2022年之间，我国医疗业工伤事故中的重伤案例从11起增加到15起，轻伤个案也多了21%，从549起增加到663起。

工作场所安全与卫生理事会星期四（2月9日）举办工作场所安全与卫生论坛2023 (医疗保健业)，探讨如何加强医疗业人员的安全与健康，同时修正《医疗保健业工作场所安全与卫生指导原则》，更着重关注员工的工作环境和心理状态。

由于疫情为医疗行业带来巨大的压力，员工的工作量也因此上升，长期的劳累不仅导致他们心力透支，更直接增加了员工在工作场所发生意外事故的机率。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈担任论坛嘉宾致辞时指出，过去几年，我国医疗业虽然没有发生致命工伤事故，但受伤案例有所增加，因此须继续保持警惕。在2020年到2022年之间，重伤案例从11起增加到15起，轻伤个案也多了21%，从549起增加到663起。

数据显示，滑倒、绊倒和摔倒等状况是造成医疗业人员蒙受重伤和轻害的主要原因。医疗行业的员工同时得承受来自上司、病人以及家属的压力，心理上也深受影响。

另外，工作场所安全与卫生理事会也与13家医疗机构、工会等发起了Vision Zero誓约大会，联手加强对医疗保健行业的安全预防工作。