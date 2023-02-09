保安业雇员联合会驳斥保安公司 指没有达成协议接受不公平条件

（早报讯）保安业雇员联合会驳斥试图让超过300名保安人员降级的保安公司，称未曾支持该公司向受影响保安人员提供新合约的做法。

《联合早报》早前报道，全国职工总会秘书长黄志明于星期二（2月7日）通过文告和脸书贴文披露，一家大型保安公司为避免支付更高的薪资，强行让超过300名保安人员降职。

该公司被指在保安业雇员联合会（Union of Security Employees）介入后改变决定，同意保留保安人员现有的职位级别，并按渐进式薪金模式（progressive wage model，简称PWM）支付薪水，却试图延长这些人员的工作时间。

涉及的保安公司过后接受媒体访问时声称，展开调整行动旨在按照PWM规定支付2024年薪金额的同时，更新合约的雇佣条款，并配合业务需求来调整公司职员的职位结构。在过程中，受雇的1145名保安人员中的其中98%获得加薪。

不过，该公司也发现有362人的职务内容不符合他们的职衔，因此向他们提供的新合约的职位下调，但多数人的薪资获调高，增幅超过PWM列明的加薪额。

在同保安业雇员联合会商讨后，涉及事件的保安公司为受影响保安人员提供了经调整的新合约，保留了他们的职衔、提高薪资，以及增加工作时长。该公司强调新合约是一份包含职衔、薪资、工作时长三个部分的完整献议。

该公司向媒体出示了保安业雇员联合会一名代表的电邮，指保安业雇员联合会支持该公司为受影响雇员提供的献议。

但是，保安业雇员联合会星期四（9日）在脸书贴文，驳斥上述说法，强调并没同涉及事件的保安公司达成协议。

有媒体引述保安公司的说法，报道被降职保安人员今年的整体薪资原本会比去年多7.3%，而所有被公司调整行动波及的雇员的整体薪资则增加13.6%。

针对这点，保安业雇员联合会的贴文声明，其立场是以受影响保安人员保留原有职衔会有更高收入为基础。

保安业雇员联合会以高级保安人员的薪资为例，指出他们2024年的PWM最低月薪会是2950元，但如果被降级为保安人员，PWM最低月薪则少300元，只有2650元。保安业雇员联合会说，每月300元的差额不应被小看，并说根据PWM工资阶梯，这些保安人员的薪资和工作前景会有进步空间。

保安业雇员联合会的贴文重申，指联合会同意不公平条件的说法是不准确的，而正因为联合会不接受这样的情况，才会将事件上报到人力部，进行调解。

保安业雇员联合会表示坚持其到目前为止的行动，并将在适当的时候揭露更多详情。