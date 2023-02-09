称儿有轻生倾向 父亲大闹校园辱骂教师和校长

（早报讯）声称读小学的儿子有轻生倾向，父亲到校园质问教师是否为他儿子“付出够多”，飙脏话辱骂教师，还对校长大喊“我会杀了你”。

现年33岁的被告于星期四（2月9日）承认六项抵触公路交通法令、防止骚扰法令等罪状，其余三项交由下判时考虑。

被告因为辱骂校长被罚2000元，如果将其他罪状的刑罚也一并计算，被告最终得坐牢13周，缴交4000元罚款，同时在出狱后的10年内不准拥有驾驶执照。

事件发生在去年4月4日中午12时20分许。由于被告的儿子未成年，媒体因此不可报道任何会泄露儿子身份的资料，包括被告名字和案发小学。

案情显示，被告原本应该在早上11时30分许到学校接儿子，但他却迟到了。被告来到学校办公室，质问教师是否“为他儿子付出够多”，还指教师“懒惰”。

得知被告在办公室闹事，校长于是提议到会议室继续讨论。被告听后继续挑衅，对着校长飙脏话和高喊：“我会杀了你”。警方后来接到通报，到场协助。

被告出庭时透露，儿子在学校面对诸多问题，每天侗言要自寻短见，让一家人饱受压力，他因此才会在与教师对话时情绪失控，说出这些话。

庭上揭露，被告曾被控鲁莽行事导致死亡的罪名，于2020年被判坐牢三个月和吊销驾驶执照五年，被禁止驾驶期间，被告却在去年1月和3月，分别驾驶汽车和电单车在路上飙车，为了掩人耳目，还在电单车的车牌动手脚。