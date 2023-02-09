开玛莎拉蒂撞老汉后逃逸 男子认罪

（早报讯）驾驶玛莎拉蒂撞倒85岁老汉，男子肇事逃逸后，隔天上网报警声称车身损坏。警方经调查后提控男子，庭上则进一步揭露男子是“惯犯”，在七个月内牵扯两起车祸，还有多项违反交通法令的案底，控方指这名惯犯应被严惩。

被告黄金攀（52岁）是电器公司UKC Electronics的总经理。他于星期四（2月9日）承认粗心驾驶导致他人重伤、撞后逃和未给予车祸伤者协助的三项罪名，其余两项罪名则在下判时让法官一并考虑。

2020年7月9日晚上11时许，东海岸路和弗兰克尔道（Frankel Ave）交界处发生车祸。被告当时驾了一辆蓝色玛莎拉蒂经过，因为没有注意路况而撞飞正在过马路的符国甘。

根据庭上播出的闭路电视画面，符国甘当场被撞飞，重重地摔在马路上，玛莎拉蒂非但没有减速，反而绝尘而去。

控方指出，被告以为受害者会没事，才会在没有提供协助的情况下离开。他案发隔天才上网报案，声称驾驶时听到汽车的右边发出声响，回家后才发现右侧镜损坏。

受害者被送往樟宜综合医院救治，他的骨盆、脊椎骨和脚骨折，膀胱也疑破裂，身体多处血肿，案发后坐了两个月轮椅。

另外，2019年12月19日凌晨1时39分，被告驾驶同一辆玛莎拉蒂，在奥菲亚路（Ophir Road）和维多利亚街的交界处撞伤一名脚踏车骑士。

控方指他短短七个月内闯两次祸，1992年至2018年的近30年来也案底累累，一共10次违反交通规矩，包括多次超速驾驶。

控方建议法官判处被告至少四个月和三周监禁，800元罚款以及吊销驾驶执照五年。法官将在3月下判。（人名译音）