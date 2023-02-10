全面防卫日视频从市民心声反映全面防卫重要性

（早报讯）从市井小民的视角讲述危机中如何展现互助精神，全面防卫日献词视频更换形式，首次以反映民众心声的方式传达全面防卫的信息。

来临星期三（2月15日）是全面防卫日。往年配合这一天，国防部长发表全面防卫日献词，强调全面防卫的重要。今年，全面防卫与联系署（Nexus，前称中央国民教育司）改以“市民心声”的概念，讲述本地民众和企业如何加强准备工作，应对危机和必要供应及服务中断情况，彰显全面防卫的精神。

长达三分半钟的短片星期五（10日）上午推出。短片中，本地农场业者讲述他们如何协助应对粮食供应短缺，社区志愿者也分享他们参与食物派发和抢救食物的工作，传达守望相助的精神，以及新加坡人如何在生活中落实全面防卫。短片也邀请公众对如何加强粮食供应韧性发表看法。

今年的全面防卫日以“你我同心，建立强劲的新加坡”（Together We Keep Singapore Strong）为主题，并着重探讨新加坡为应对危机和中断等情况所做的准备。

国防部说，今年的全面防卫日活动通过近期课题，加强全面防卫信息的重要性和共鸣。当局以假信息、供应链冲击和粮食安全等切实影响到新加坡人的课题为题材，推出全面防卫信息宣导。

为了加强新加坡人对全面防卫信息的共鸣和采取行动的决心，全面防卫的宣导方式也将从以建立意识为导向转为鼓励新加坡人更积极探讨全面防卫，及激励民众参与体现全面防卫的行为。

当局今年也延续去年的做法，以互动视频的方式吸引学生和青年关注。今年的互动视频围绕粮食安全和假信息等课题展开，并让观众为视频中的角色做出选择，了解各项不同选择相应的后果。

今年的全面防卫日系列活动还包括编程马拉松和全面防卫构想沙盒（Total Defence Sandbox）。新加坡知新馆2月4日至3月3日举办REDACTED展览，探讨诈骗和气候变化等课题，战备军人协会（SAFRA）各俱乐部2月13日至19日也举办全面防卫展览和问答游戏。

新加坡中华总商会也会在2月15日当天举行公祭，悼念日本占领时期死难人民。