星期五开盘可关注的股票

（早报讯）投资者谨慎评估最新一批企业数据和劳动力市场数据，美国股市连续第二个交易日下跌。纳斯达克指数蒸发1.02％，标普500指数滑落0.88％，道琼斯工商指数下跌0.73％。

联储局官员的“鹰派”表态导致市场紧张情绪升温，本地股市出现技术性回调。新加坡海峡时报指数星期四（2月9日）闭市下滑29.04点或0.86％，收报3359.48点。

以下是星期五（10日）可关注的股票：

1.日本食品控股（Japan Foods Holding）开盘前公布了2023财年前九个月的业绩表现。得益于清真食品业务的扩大，以及疫情下社交聚会用餐限制的解除，公司在2023财年前九个月的毛利同比暴增54.7％至4940万元，营收增长54.1％至5840万元。由于人力成本增加等因素，销售和分销成本增加了26.9％至4170万元。

2.永久地契公寓项目Meyer Park被以3亿9218万元的价格集体出售给华业集团（UOL Group）和新加坡置地（Singapore Land Group）的合资公司United Venture Development。独家代理戴玉祥产业（Edmund Tie）在相关文告中表示，根据公寓的大小，每个单位将从集体销售中获得约525万至726万新元不等。

3.宏利房地产信托（Manulife US Real Estate）发布去年下半年业绩报告，信托截至去年12月底的下半年可派发收入同比下降10.6％至3808万美元（5033万新元），每单位派息同比减少18.6％至2.14美分，派息日为3月30日。

4.本地服饰零售商本杰明控股（F J Benjamin）闭市后发布截至12月底的2023年上半年业绩报告显示，随着后疫情时期消费者需求的增加，公司净利扭亏为盈达173万元，2022年上半年为亏损133万元。公司每股盈利为0.15分，去年同期为每股亏损0.12分。东南亚三个主要市场的销售额均取得增长，带动营收同比增长26％至4570万元。

5.亚洲企业控股（Asia Enterprises Holding）闭市后发布截至去年12月底的下半年业绩报告显示，集团净利大幅下滑46％至131万元，每股盈利为0.38分，前年同期为0.71分。董事会建议派发每股0.8分年终股息。派息日有待公布。

6.奕力（Ellipsiz）闭市后发布截至12月底的2023财年上半年业绩报告显示，集团净利下滑18％至131万元，每股盈利下滑19％至0.78分。集团的营收同比减少1％至2840万元。其中，消耗品销售额增加的收入，被设备销售额下降所抵消。