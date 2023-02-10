Meyer Park以3亿9218万元成功售出

（早报讯）华业集团（UOL）与新加坡置地（Singland）联手以3亿9218万元收购私宅项目Meyer Park，比要价高出0.56%。

位于麦雅路（Meyer Road）的永久地契私宅项目Meyer Park上个月第三次公开招标，要价从之前两次招标时的4亿2000万元下调至3亿9000万元。

负责销售项目的房地产咨询公司戴玉祥（Edmund Tie）星期五（2月10日）发表文告说，Meyer Park由华业集团和新加坡置地组成的合资公司United Venture购得。每户家庭料能获得525万元至726万元。

华业集团（UOL）总裁粘为信指出，收购这幅地段能及时补充集团的土地库存，尤其是当集团的新私宅项目Meyer House已经售罄。

”这幅地段属于永久地契而且位置独特，我们发现了把这幅地段发展为高档私宅的机会，善用四周无阻挡的风景，建造拥有230个单位至250个单位的高楼公寓。“

新私宅项目条件优越，他预测自住型买家和投资者会非常感兴趣。

这个项目位于麦雅路81号和83号，占地约9万6672平方英尺。若把7％的额外楼面面积计算在内，容积率为2.8，最大建筑楼面面积约为28万9628平方英尺，在2019发展蓝图下规划为住宅用途。

若包括约9090万元的土地增值费（Land Betterment Charge），Meyer Park项目容积率每平方英尺要价约1660元，之前为1764元。

Meyer Park之前两次的集售招标活动分别在2022年9日和11月截止，但都没有成功。