2月底数码化 移民局将不再发出实体长期准证

（早报讯）从2月27日起，移民与关卡局不再发出实体的长期探访准证、学生证以及眷属准证，实体卡将被电子准证取代。

移民与关卡局星期五（2月10日）发文告说，从2月27日起不再发放实体长期准证，这一措施适用于由移民局发出的长期探访准证（Long-Term Visit Pass）、学生证（Student’s Pass）以及社会与家庭发展部批准的眷属准证（Dependant’s Pass）。

持有长期准证者可通过MyICA手机应用、移民局网站或FileSG上查看电子准证。持有长期准证者若拥有Singpass户头，也可通过Singpass应用查看准证。2月27日前发出的长期准证仍然有效，直到准证过期或被取消。

移民局说，所有申请成功的长期准证者原本须要到移民局大楼办理手续以及领取准证，这一措施将省去申请者前往大楼的时间。

另外，这也可以降低准证遗失或损坏的风险。持有长期准证者可将电子准证下载到电子设备，或者将准证打印出来保存。

准证的真伪则可通过FileSG扫描电子准证的QR码验证，或者以OA格式上载电子准证到FileSG进行验证。

移民局已通知公共机构、学校和国外机构联系这项变化。

若有疑问，长期准证持有者可以向亲友寻求协助、通过移民局网站https://www.ica.gov.sg/feedbackform提交疑问，或者到移民局大楼四楼求助。