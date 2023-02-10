国大报告：向富人征更多税有助于提升低收入人士消费

（早报讯）一份研究报告发现，向富人提高征税对他们本身的消费并没有多大影响，同时政府通过更高的税收推出援助政策，可带动低收入人士的消费，起到了财富再分配的作用。

新加坡国立大学最新发布一份报告《向富人征税以资助再分配》，研究我国调高个人所得税对富人和低收入人士消费的影响。

我国于2015年预算案宣布，向收入最高的5%人士征收更高的所得税，年收入超过16万元的人士边际税率（marginal tax rate）增加一到两个百分点，新税率从2017年3月生效。与此同时，政府改善了消费税补助券（GST voucher）和就业入息补助计划（Workfare Income Supplement），推出乐龄补贴计划（Silver Support Scheme）。

国大根据一家国际信用卡公司和星展银行（DBS）的数据分析发现，在宣布税收调高后的31个月，政府每收取一元的额外个人所得税收，高收入人士的总体开支只减少0.1分。至于低收入人士的开支，除去外部经济对开支的影响，他们的开支增加了380万元，相当于每年150万元，这等于高收入人士额外所得税收（250万元）的六成。

因此报告认为，调高高收入人士所得税率提高了低收入人士的消费，起到了财富再分配的作用。

报告说：“在收入不平等加剧和可能导致的社会经济影响的背景下，财富再分配应该是所有政府的重要议题。”新加坡通过增税筹集资金的经验提供了债务融资的替代方案，研究结果也可为采取类似财政措施的其他国家或地区提供参考。

这份报告的作者是国大商学院刘德光杰出讲席教授艾格华（Sumit Agarwal）、国大商学院黄廷方房地产讲席教授和金融与房地产教授钱文澜、国大商学院李棕杰出讲座教授杨贤和国大李光耀公共政策学院助理教授郑欢欢。