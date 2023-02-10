本地股市星期五早盘跌9.93点

（早报讯）投资者忧虑美国联邦储备局超预期持续加息，美债收益率走高，华尔街股市隔夜连续第二个交易日收跌，暂停了今年以来的反弹。亚洲主要股市星期五（2月10日）跌多涨少，新加坡海峡指数早盘同样收低。

亚洲主要股市星期五早盘阶段中，仅日本股市呈现上扬。海指截至中午12时下滑9.93点或0.3％，报3349.55点。

19只海指成分股下跌，丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）领跌，午休前分别下跌2.27％、2％和1.78％。九只成分股上涨，领涨的是皇胜酿酒（Emperador）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust），涨幅分别为0.99％、0.81％和0.76％。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说：“过去两周，海指表现不太理想，始终是高位震荡，预计接下来大概率还会有更深的回调，建议投资者在这个阶段以减仓为主，不要太过着急抄底。”

最近几周，美国经济前景已大幅改善，但美国国债收益率曲线仍接近至少40年来的最严重倒挂水平，表明投资者对经济能否承受联储局进一步加息的能力信心减弱。

加拿大金融服务提供商BMO Capital Markets的策略师杰弗里（Benjamin Jeffery）和林根(Ian Lyngen)认为，下周美国最新通胀数据将为美国国债收益率曲线提供一个出现拐点的潜在机会，预计届时市场将消除对通胀的担忧，从而推动交易反转。