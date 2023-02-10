涉虐死两个月大女婴 母亲案件仍在调查中

（早报讯）涉嫌虐死两个月大女婴，母亲的案件星期五（2月10日）过堂，控方指案件还在调查中，并等待卫生科学局的报告。

沈靓秀（29岁）原本在2023年1月14日被控一项蓄意重伤他人罪，指她在同年1月8日晚上9时至10时，在另一个组屋单位里用力将两个月大的女婴白雨萱丢向婴儿床，导致女婴头骨骨折。

女婴案发后伤重身亡，沈靓秀因此在2月3日被改控谋杀。

案件星期五在国家法院过堂，控方指案件还在调查中，同时还在等待卫生科学局的报告。

绑起头发和穿着红色有领上衣的被告通过视讯聆讯，她看起来神情淡然，仅通过华语通译员表示她明白控方的申请。

因为面对谋杀控状，沈靓秀不获准保释，案展3月31日过堂。

另外，沈靓秀的丈夫白伟健（31岁）也被控上庭，面对一项抵触儿童与青少年法令和一项见死不救的罪名。

控状显示，白伟健被指于2023年1月5日凌晨1时30分，在三巴旺一组屋单位内掌掴女婴。

他也被指与妻子同住，以及经常与女婴白雨萱接触，他明知妻子早前虐待女婴的情况和严重程度，应该意识到女婴可能面对伤害，但他在1月8日看到妻子虐打女婴时，却没有采取措施保护女婴，导致女婴被虐死。

白伟健的案件展期至2月13日过堂。

若谋杀罪成，沈靓秀将面对死刑或终身监禁，外加鞭刑。不过，按照我国法律，女性可豁免鞭刑。（人名译音）