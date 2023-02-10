人力部延长高度安全戒备期三个月至5月31日

（早报讯）为了进一步减少工伤意外，人力部宣布延长原定在本月底结束的高度安全戒备期三个月，至5月31日，并新增额外四项措施。除罚款提高至最高五万元外，发生严重事故的公司负责人，也须上半天的工作场所安全与卫生培训课程。

人力部星期五（2月10日）发文告，指为期半年的高度安全戒备期（Heightened Safety Period，简称HSP）在2月底结束后，将从3月1日起延长三个月，至5月31日。

除了现有规定维持不变外，人力部新增四项额外措施。首先是发生严重工伤事故的公司负责人即首席执行官或董事，须强制出席为期半天的工作场所安全与卫生培训课程，以确保日后公司将安全置首位。

第二，违反工作场所安全与卫生法令附属条例的公司，罚款从现有最高两万元，调高至最高五万元。第三，确保每一名员工有管道可反映工作场所安全疏失及免受对付。最后是从5月起，发放容易理解的工作场所安全与卫生资料给所有公司，特别是中小企业。

运输、仓储业重伤事故恶化

今年迄今已有四人因工丧命。去年工伤意外死亡人数为46人，致命事故比2021年多九起。2022年全年致命率，为每10万名雇员中达1.3人。政府是在去年9月1日起实施高度安全戒备期，成功让致命率从去年首八个月的1.5人，降至9月至12月的平均0.8人。不过，同时期的重伤事故不降反升，重伤率从每10万名雇员中的16.8人，增加至18.7人，敲响一记警钟。

人力部指出，实施高度安全戒备期后，各领域的工作场所安全成效不同。尽管建筑业每月平均致命和重伤事故有显著改善，但运输和仓储行业的每月致命事故没大变化，重伤事故在这期间还恶化。