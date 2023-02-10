加入Grab引舆论 陈佩玲调部门 行动党也发声明

（早报讯）麦波申区议员陈佩玲上月加入Grab出任新加坡公共事务与政策总监，引起公众舆论，Grab星期五（2月10日）宣布，陈佩玲将调换至企业发展职务，不会代表公司与政府官员讨论公共政策事宜。人民行动党也针对此事发表声明。

根据行动党的声明，陈佩玲是在去年9月通知行动党，她将加入Grab担任新加坡公共事务与政策总监以及这个工作的性质。行动党当时并未提出反对。

不过，本月较早时候，她的动向引起公众舆论，行动党再与陈佩玲讨论，更好地了解她的职责范围后，发现她需要代表Grab就公共政策事宜，定期跟政府部门和机构联系。

“虽然她明确表示会以个人身份做这些工作，而不是以行动党议员，但在执行这些职责时还是会面对挑战，尤其是在当前的情况下。”

行动党指出，大多数后座议员都有私人职业，这让他们与经济和社会保持联系，也鼓励各行各业有能力的人士担任议员，提高国会议员的素质。不过，议员也必须把他们的公共角色和私人职业及商业利益，严格区分开来。

陈佩玲与Grab讨论后，已通知行动党有关更换职务的事情，她改为出任企业发展（Corporate Development）总监。

根据Grab的声明，陈佩玲的职责将包括投资和收购事宜，以及支持战略发展。在新的岗位上，她不会参与Grab新加坡的公共事务和政策工作，也不会代表Grab与政府官员进行公共政策讨论。