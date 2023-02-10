与女佣洗脱偷窃罪有关 廖启龙有意认伪证罪

（早报讯）早前被控在女佣偷窃案中提供假资料给警方，并被指在审讯中作伪证的廖启龙，星期五（2月10日）在审前会议中表明有意认罪。

廖启龙（45岁）是樟宜机场集团前主席廖文良的儿子。他在2020年11月被控上国家法院，共面对两项罪名，指他在2016年12月10日晚上8时左右，在他住家中配合警方调查时，对警员撒谎说他在女佣莉雅妮的箱子中找到119件属于他的衣服。

另外，他也被指在2018年7月17日的审讯中作假证，谎称一件淡黄色的Polo-T恤以及一件红色的女装衬衫是他的衣物。

案件星期五（2月10）在国家法院进行审前会议，廖启龙有意针对上述两项罪名认罪。法官将案件展期至3月30日。

印度尼西亚籍的莉雅妮（Parti Liyani，48岁）案发时是廖文良的女佣。为廖家打工约九年的她，被控偷窃廖家总值3万4600元的财物。她原本被判罪成和坐牢26个月，但她在2020年9月向高庭上诉得直，洗脱偷窃罪名。

这起案件引起广泛议论与关注，人力部、总检察署和警方随后对此案展开调查，国会也针对此案所牵涉的司法公正议题进行辩论。

洗脱偷窃罪的莉雅妮指控方对她做出“无理与轻率提控”，随后通过律师向控方索赔，但在2021年6月被高庭法官陈成安驳回。

莉雅妮也向高庭申请对负责检控偷窃案的两名主控官陈彦颖与陈伟豪展开纪律聆讯，但纪律审裁庭在2022年3月驳回她的投诉，裁定两名主控官专业行为并没有失当。