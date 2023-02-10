亚股受加息担忧影响下跌 海指周五持平全周跌0.70％

（早报讯）受加息担忧和美股下滑影响，亚太股市星期五（2月10日）下滑，新加坡股市的海峡时报指数收盘微起1.21点或0.04％，闭市报3360.69点，全周跌0.70％。

美国纽约隔夜股市三大指数星期四（9日）下跌0.73％至1.02％。随后，悉尼、上海、首尔和香港股市星期五跌0.30％至1.99％。东京股市星期五则上涨0.31％，因企业盈利表现强劲和国内企业的展望良好。

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝接受《联合早报》访问时说：“上周的就业数据和最近一系列平淡无奇的企业盈利压制了投资者对市场的兴趣，许多人因此采取观望的态度，直到美国下周发布通胀数据。美国较高的收益率也限制了投资者的风险偏好。一些获利回吐活动对区域市场实际上是好的，因为区域市场在上个月经历了持续好一阵子的涨势。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，美国国债收益率曲线倒挂的情况达到40多年来最严重，反映市场担心美国经济是否顶得住央行继续加息的压力。美国就业市场、中国重新开放对能源与商品价格的影响以及美国二手车价格突然大涨，都在发出继续加息的信号，但是美元指数继续回退。交易商似乎是在等待美国下周二发布的消费价格指数。

新加坡股市星期五整体交易量减至12亿1000万股，交易总值减至8亿8400万元。全场上升股222只，下跌股329只。

30只海指成份股当中，16只股价下跌，12只股价上涨，2只持平。海指主要是获得三只本地银行股小幅上涨的支持。