（早报讯）商人包养“美人鱼”美后，找人把情敌打致毁容。受害情敌被揭事后与美后分手，但竟数次闯入美后的家，偷走价值数万元的名牌货变现。

被告许建永（38岁）星期五（2月10日）被判坐牢23个月。他承认破门行窃和欺骗两项罪名，另一项欺骗罪名交由法官下判时考虑。

据报道，当年53岁的已婚商人林鸿量包养26岁的“美人鱼”美后陈滢芳，疑不甘对方背着他与许建永交往，被指在2016年4月让侄儿花钱找打手砍伤许建永，导致他脸上留下永久性疤痕。陈滢芳曾经赢得美人鱼选美比赛冠军。

林鸿量不认罪，经审讯被判坐牢六年，2021年却被改判无事省释。审讯展开的初期，许建永和陈滢芳仍继续交往。

许建永的案件这次过堂时，揭露他和陈滢芳已经分手，但仍保持友好的关系。

2022年4月，被告在社交媒体看到陈滢芳人在泰国，计划擅闯她位于高文的公寓，但因为怀疑陈滢芳的男友仍在屋内，因此放弃计划。

4月30日，陈滢芳向被告透露男友将飞去泰国找她，被告知道屋子将空着，决定到公寓干案。

陈滢芳曾给被告公寓大门的密码，他进入公寓后发现她单位的大门上锁，但单位的一个窗户开着，于是爬窗入屋。

被告偷走屋内的劳力士表，还拍下名牌包包和首饰的照片，拿给二手商估价。得知确切估价后，被告5月两次闯入单位，偷走货物兑换现金。

后来，被告把获得的5万5200元挥霍在非法赌博、挂花场和喝酒上，并说自己没有钱赔偿给陈滢芳。（人名译音）