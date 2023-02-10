疑被当街掳走又被拘禁 法拉利男驾驶员认多项骗案

（早报讯）疑当街遭人掳走，又被非法拘禁的法拉利跑车男驾驶员，在法庭上被揭露其实是一个”连环骗子”，两年内骗至少17人近70万元，有人给了他近30万元创业，结果都有去无回。

面对29项欺骗、失信以及擅闯等罪状的被告林子凯（31岁），星期五（2月10日）承认其中九项罪名，其余20项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢五年及10个月。

《联合早报》在2020年报道，当年8月26日晚上9时许，林子凯把法拉利跑车停在餐馆旁的小印度凡尔登路（Verdun Road）后，才下车就被四名男子包围，并喝令他当场下跪，还将他强掳上另一辆车。

四名男子当中，有一人相信是在电子商务诈骗案中被林子凯欺骗，于是伙同另外三人企图非法拘禁林子凯以讨回欠款。

事隔三年，林子凯出庭认罪。案情揭露，他在2019年至2020年犯下多项骗案，受害者至少17人，总损失约69万1840元。

被告以诸多手法行骗，包括把金沙酒店住宿配套当诱饵，欺骗网购平台Carousell的用户、游说他们加入投资计划、向他购买虚拟货币，或投入资金与他一起创业。钱到手后，被告没有按照承诺“交货”或提供回报，还以各种理由拒绝还钱，或直接切断与受害者的联系。

庭上没透露控状提及的受害者中，是否包括涉及掳人案的男子，以及被指掳人的四名男子是否已面对法律制裁。（人名译音）