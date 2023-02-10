民防“狮心行动”先遣队伍 土耳其再救出一男子

（早报讯）“狮心行动”先遣队伍在土耳其灾区的救援行动中又传佳讯，与当地机构联手救出一名受困废墟的男子。

新加坡民防部队星期五（2月10日）在脸书贴文说，由20人组成的“狮心行动”先遣队与当地应急管理机构（Local Emergency Management Agency，简称LEMA），在当地时间2月9日晚上约8时（新加坡时间10日凌晨1时）接获一起求救通报，于是前往卡赫拉曼马拉什（Kahramanmaras）的Kanlidere Cd.展开救援。

据悉，当时有人听到一栋半倒塌的两层楼建筑内，传出微弱的求救声。

抵达现场后，五名灾难拯救队（DART）人员及一名救护员与LEMA合作，立刻展开搜救行动。

在确保建筑物的稳定性后，民防部队和LEMA从建筑物后方进入并上到二楼，听到微弱的呼吸声。民防人员当下使用光纤探测器，成功探测到一名男子受困在大型混凝板后方。LEMA使用破拆设备切开逃生口，双方联手在半小时内将男子救出。

男子获救后，正接受土耳其当局的照料。

这是“狮心行动”先遣队伍星期三（8日）抵达土耳其灾区展开救援后，救出后的第二名生还者。

先遣队星期三在杜尔卡迪尔奥卢（Dulkadiroglu）一栋三层楼废墟中，救出一名男孩。