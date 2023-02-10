全国羽毛球公开赛现兄弟内战 倪祖杰／吴忠汉男双夺冠

（早报讯）全国羽毛球公开赛星期五（2月10日）在新加坡体育城华侨银行室内体育馆结束。男双决赛上演兄弟内战，19岁的哥哥倪祖杰携手搭档吴忠汉，2比0战胜17岁的弟弟倪祖进及搭档阙子舜，赢得冠军。

倪祖杰／吴忠汉这对男双在去年12月底的世界羽联青少年世界排名中高居第一位，是我国羽毛球的希望之星。而倪祖进年仅17岁，他和搭档阙子舜本届比赛也是一路战胜强手进入决赛。

第一局比赛非常激烈，倪祖进／阙子舜组合表现顽强，始终没有让对手将比分拉开，一路战至18比19。此时倪祖杰／吴忠汉组合还是表现更胜一筹。倪祖杰两次巧妙进攻连得两分，21比19获胜。

第二局倪祖进／阙子舜也是上演了连续追分的好戏，一度仅以13比14落后一分。但实力更强的倪祖杰／吴忠汉之后抓住机会连续得分，21比16胜出夺冠。

男单赛方面，我国羽毛球队的印度尼西亚籍陪练维加再次打入决赛，以两个21比19战胜二号种子、世界排名第269位的我国好手林明宏。这是维加连续第二年赢得全国公开赛冠军。

在女单决赛中，努尔因斯利亚也2比0战胜18岁小将李心仪，连续第二年夺冠。

混双决赛方面，比默／梁云苦战三局，以21比16、19比21和21比15战胜赖敬能／莫净琼，赢得冠军。梁云还和林明慧合作在女双中打入决赛，但梁云腿部受伤，难以移动，1比2不敌蔡慧珍／李心仪，屈居亚军。