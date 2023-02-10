新交所指示家具公司罗兰索除牌

（早报讯）新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）指示罗兰索国际（Lorenzo International）除牌，并且将把独立调查报告所指可能违反公司法令的地方，向有关当局报案。

根据新交所星期五（2月10日）闭市后发布的文告，独立调查报告已经完成，并且已提交给新交所。

新交所文告指出，罗兰索国际在2019年8月13日和2020年12月11日发布有关脱售中国独资子公司罗兰索家具（昆山）公司（Lorenzo Furniture (Kunshan) Co）之事。这家子公司在2017年虽已停业，但继续拥有一个房地产，占集团总资产的超过20％。在外部审计师对它继续正常运营的能力“无法表示意见”（disclaimer of opinion）之后，罗兰索国际的股票于2018年12月14日开始停牌。

新交所监管公司在审查脱售罗兰索家具（昆山）公司的通告草本后，指示罗兰索国际委任独立机构进行调查。KPMG Forensic Services公司2020年11月16日受委调查围绕这个脱售计划的情况，尤其是这项脱售和所涉各方的真实性以及脱售价的依据。

根据KPMG，参与谈判和执行有关协议的人员，即现任执行董事Lim Pang Hern、前总裁Jason Teoh以及现任首席财务官Teo Kok Meng，都无法就这项脱售计划从开始到敲定售价到计划完成的重要事件，提供适当的解释。

此外，由于缺乏文件支持，KPMG无法清楚了解集团对这项脱售计划的治理，或证明是否适当和真诚地进行有关谈判和协议。因此，KPMG指出这当中可能违反公司法第157条和第199条。

文告也说，由于公司至今没有提交任何复牌计划，也没有提交任何进一步延长时间的申请以满足主板挂牌条例第1304条的要求，新交所监管公司将指示公司退市。