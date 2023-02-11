公众赈灾物资已运往土耳其 仁定巷停止接收捐赠

（早报讯）仁定巷（Genting Lane）接收点星期五（2月10日）傍晚已暂停接收公众捐给土耳其地震灾民的赈灾物资，50名义工连夜整理装箱，所有赈灾物资已运往土耳其。

《联合早报》记者星期六（2月11日）中午抵达位于麦波申仁定巷10号的土耳其地震赈灾物资接收点。土耳其大使馆因空间有限，星期四已暂停接收个人捐赠，并将此处指定为赈灾物资的接收点。

50名义工星期五（2月10日）一直工作到晚上10时许，将可用物资打包好，交给土耳其大使馆。（尼拉团队提供）

记者观察到现场有约20名义工，大家站成一排，将物品接龙至角落处，角落里堆积着一些废弃的纸皮和废旧衣物。

来自尼拉团队（Team Nila）的义工吴崇明（39岁）接受《联合早报》访问时说，接收点已在前一天办公时间后暂停接收捐赠。由于本地公众积极响应捐赠活动，在截止时间前，赈灾物资已从一楼堆满到六楼。当时来自尼拉团队的30名义工只得加快速度，筛选整理物资。

50名义工星期五在仁定巷接收点整理装箱，所有赈灾物资已运往土耳其。（尼拉团队提供）

物资多、义工却不足的消息传出后，有约20名公众在傍晚闻讯赶来，加入义工队伍帮忙。50人一直工作到晚上10时许，将可用物资打包好，交给土耳其大使馆，负责人过后将物资运上当晚飞往土耳其的班机上。

星期六在场的20名义工已完成收尾工作，将须丢弃和可回收的剩余物品打包，过后会有垃圾车和回收车将物品收走。（唐家鸿摄）

吴崇明也提醒好心公众，无需再前往接收点进行捐赠，物资已运上班机，因此也不再需要义工。星期六在场的20名义工已完成收尾工作，将须丢弃和可回收的剩余物品打包，过后会有垃圾车和回收车将物品收走。