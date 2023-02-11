偷记学生家长身份证号 妇盗领口罩监四周

（早报讯）补习中心女行政人员利用学生和家长的身份证号码盗领八个口罩，求情称有囤积物件的习惯，认为政府免费发放的口罩没人领“很浪费”才干案，结果得不偿失，被判监四周。

被告夏凤咏（58岁，译音）面对两项欺骗和保留他人个人资料的控状。

案情显示，淡马锡基金会于2021年2月宣布推出第四轮全国免费口罩发放活动，国人可到自动贩卖机领取一个免费的Livinguard口罩。

被告身为行政人员，职务包括为报名补习的学生和学生家长登记，因此可从登记表格上获取他们的身份证号码。

被告自2021年3月起，会在空闲时将学生和学生家长的身份证号码记下，并利用资料去领取免费口罩。

她在2021年3月2日至9日间，从巴士转换站或住家附近的自动贩卖机，一共盗领八个口罩。每个口罩价值10元。

有家长发现无法领取口罩后报警。警方通过闭路电视画面确认被告身份，于3月11日将她逮捕，并起获20个未拆封的口罩。

被告在接受调查时承认，除了利用学生和学生家长身份证号码，她也利用其他人的资料，盗领另外12个口罩。

称避免浪费才干案

被告代表律师求情时说，被告有囤积物件的习惯，事发前看到新闻报道指很多口罩未被领取，经过领取口罩的地点时也没看到有人排队，才会认为太浪费而干案，并非为了金钱利益而犯罪。

律师也转述被告的心理评估报告，指她事后懊悔不已，提及犯罪一事时眼眶泛泪，医生都认为她重犯的几率很低。

他认为主控官要求的七周刑期过高，希望判处最多四周。