垃圾桶困蛇 阿叔雨中守一小时

（早报讯）有蛇出没，好心叔拿垃圾桶困蛇，雨中守候一小时，提醒路过的公众。

这起事件发生在星期五（2月10日）晚上8时31分，地点是武吉班让环路第532座组屋附近。

《新明日报》接到冯姓女读者（38岁）通知，指有一条白蛇出现在上述组屋附近的人行道上，在垃圾桶旁蠕动，还有一名阿叔站在旁边提醒行人。

“我昨天带着10岁的女儿跟女佣在回家路上，当时本来还没怎么注意，阿叔站在离蛇一两米左右的距离，提醒我们不要靠近，还说要小心，不要惊动到蛇。”

从冯女士提供的照片可见，湿漉漉的道路上有一条至少半米长的白蛇绕着绿色垃圾桶。

冯女士透露，原以为阿叔是负责抓蛇的人员，后来发现他一直站在雨中提醒行人，觉得奇怪，才上前询问。“原来阿叔是名好心人，他用垃圾桶跟塑料袋困住蛇，在雨中站了近一个小时，防止有人靠近。”

冯女士说，阿叔不知道该通知谁来抓蛇，只好自己先困住蛇，并提醒别人。

“我当时就打电话给关爱动物协会，并让阿叔跟我们去附近组屋躲雨。”

关爱动物协会大约五分钟后就派人抵达现场，用空桶与手套将蛇抓走，阿叔过后很快就离开了。

冯女士感动地说，当时下着雨，60多岁的阿叔没有撑伞，默默站在雨中近一小时守护行人。“我的女儿才10岁，要是没有他的提醒，很可能就会乱跑，去惊动到蛇，后果不堪设想。”